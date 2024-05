Nikola Aktie News: Anleger schicken Nikola am Donnerstagnachmittag ins Minus

So bewegt sich Nikola

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 0,522 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Nikola-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 0,522 USD ab. Der Kurs der Nikola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,518 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,532 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.135.317 Nikola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,710 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. 610,592 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,510 USD erreichte der Anteilsschein am 21.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,298 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Nikola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nikola am 07.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,50 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 32,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,12 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nikola am 01.08.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2024 einen Verlust in Höhe von -0,368 USD je Aktie ausweisen dürften.

