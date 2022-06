Nikola Aktie News: Nikola tendiert am Vormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Nikola 5,24 EUR

Der Nikola-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 23.06.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 5,24 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nikola-Aktie bis auf 5,24 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 5,24 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 100 Nikola-Aktien den Besitzer.

Bei 16,15 EUR markierte der Titel am 30.06.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 67,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 10,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nikola veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nikola ein Ergebnis je Aktie von -0,14 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 1,89 USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 09.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2023 dürfte Nikola einen Verlust von -1,003 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

