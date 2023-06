Nikola Aktie News: Nikola bricht am Mittag ein

Aktien in diesem Artikel Nikola 1,17 EUR

Die Nikola-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 5,1 Prozent auf 1,31 USD abwärts. Zuletzt wechselten 602.644 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,97 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 584,73 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,52 USD erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 60,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 09.05.2023 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,21 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nikola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 489,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,89 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,819 USD je Nikola-Aktie stehen.

