Nikola Aktie News: Nikola zeigt sich am Mittwochmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nikola. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,7 Prozent auf 1,43 USD zu.

Um 12:00 Uhr sprang die Nikola-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 1,43 USD zu. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 170.937 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2022 markierte das Papier bei 6,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 344,06 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.06.2023 auf bis zu 0,52 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 63,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 04.08.2023 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,13 USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -0,722 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

