Nikola Aktie News: Nikola tritt am Nachmittag auf der Stelle

Die Aktie von Nikola hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Nikola-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 1,42 USD.

Mit einem Kurs von 1,42 USD zeigte sich die Nikola-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Nikola-Aktie bei 1,43 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Nikola-Aktie bis auf 1,38 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,43 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 8.468.118 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,35 USD. Dieser Kurs wurde am 26.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nikola-Aktie mit einem Kursplus von 347,21 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,52 USD am 07.06.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 172,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nikola am 04.08.2023. Nikola vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 15,36 USD – das entspricht einem Abschlag von 15,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,13 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,722 USD je Aktie ausweisen dürften.

