Nikola Aktie News: Nikola am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 1,31 EUR.

Die Nikola-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 1,31 EUR. Kurzfristig markierte die Nikola-Aktie bei 1,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 1,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 51.755 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2022 markierte das Papier bei 6,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 386,26 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,49 EUR. Dieser Wert wurde am 06.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 169,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.08.2023 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,25 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 15,36 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,13 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Nikola am 02.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -0,722 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

