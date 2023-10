Nikola Aktie News: Nikola tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Nikola gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nikola-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 2,3 Prozent auf 0,938 EUR ab.

Um 12:03 Uhr fiel die Nikola-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 0,938 EUR ab. Der Kurs der Nikola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,938 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,982 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 221.647 Nikola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,950 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 321,333 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.06.2023 (0,486 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,139 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nikola ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nikola 15,36 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,13 USD umgesetzt worden.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Nikola veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Nikola rechnen Experten am 31.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,686 USD je Nikola-Aktie.

