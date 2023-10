Nikola Aktie News: Nikola am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Nikola gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nikola-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 1,000 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Nikola-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 1,000 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Nikola-Aktie ging bis auf 0,953 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,000 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.235.036 Nikola-Aktien.

Am 02.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,965 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nikola-Aktie somit 74,779 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.06.2023 bei 0,521 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nikola-Aktie 47,900 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nikola am 04.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,25 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,29 Prozent auf 15,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,13 USD in den Büchern gestanden.

Die Nikola-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Nikola die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,686 USD je Aktie in den Nikola-Büchern.

