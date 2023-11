Nikola Aktie News: Nikola legt am Donnerstagvormittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Nikola gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nikola-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 0,944 USD.

Um 01:59 Uhr wies die Nikola-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 0,944 USD nach oben. In der Spitze legte die Nikola-Aktie bis auf 0,968 USD zu. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 0,950 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 65.236.419 Nikola-Aktien den Besitzer.

Bei 3,710 USD markierte der Titel am 04.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 292,884 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.06.2023 bei 0,521 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,827 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie.

Am 02.11.2023 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 107,14 Prozent auf -1,73 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,24 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nikola am 22.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2023 -0,887 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

