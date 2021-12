Nikola Aktie News: Nikola in Grün

Aktien in diesem Artikel Nikola 8,59 EUR

4,44% Charts

News

Analysen

Zuletzt stieg die Nikola-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 8,59 EUR. In der Spitze legte die Nikola-Aktie bis auf 8,70 EUR zu. Mit einem Wert von 8,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 606 Nikola-Aktien.

Am 28.01.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Am 16.08.2021 gab der Anteilsschein bis auf 7,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -1,017 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Nikola Corp. ist ein im Transportsektor tätiges Unternehmen. Die Gesellschaft stellt emissionsfreie batterie- und wasserstoffelektrische Fahrzeuge, Antriebe von Elektrofahrzeugen, Fahrzeugkomponenten sowie Energiespeichersysteme her. Zudem bietet Nikola Services im Bereich Infrastruktur von Wasserstofftankstellen an.

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Clean Logistics-CEO Graszt: "E-Lkw machen keinen Sinn"

Pensionsfonds trennt sich von Nikola-Aktien - und greift bei diesen Titeln zu

Wasserstoff-Hubs: Nikola und TC Energy arbeiten jetzt zusammen

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com