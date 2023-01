Nikola Aktie News: Nikola am Vormittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Nikola 2,56 EUR

Das Papier von Nikola legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 4,4 Prozent auf 2,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nikola-Aktie bisher bei 2,61 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,61 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 3.007 Nikola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nikola-Aktie mit einem Kursplus von 75,43 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.12.2022 bei 1,92 EUR. Mit Abgaben von 34,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nikola am 03.11.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 USD gegenüber -0,20 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Am 23.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Nikola veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Nikola-Anleger Experten zufolge am 22.02.2024 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2022 einen Verlust in Höhe von -1,229 USD je Aktie ausweisen dürften.

