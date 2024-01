Nikola Aktie News: Nikola zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Nikola. Das Papier von Nikola konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 4,4 Prozent auf 0,679 USD.

Die Aktie notierte um 11:59 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 0,679 USD zu. Zuletzt wechselten 674.150 Nikola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,710 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 81,706 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,521 USD erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,236 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nikola veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,28 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen -1,73 USD in den Büchern – ein Minus von 107,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nikola 24,24 USD erwirtschaftet hatte.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nikola veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 20.02.2025.

Laut Analysten dürfte Nikola im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,852 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023

MacroAxis: Bankrottwahrscheinlichkeit von NASDAQ-Titel Nikola liegt bei 81 Prozent

Nikola-Aktie an der NASDAQ unter Druck: Nikola macht neue Schulden in Millionenhöhe - Ausgabe neuer Nikola-Aktien geplant