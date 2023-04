Nikola Aktie News: Nikola büßt am Mittag ein

Aktien in diesem Artikel Nikola 0,81 EUR

Die Nikola-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 0,918 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 20.660 Nikola-Aktien.

Am 09.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,970 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 89,769 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 0,811 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.04.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 13,143 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Nikola am 23.02.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 09.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 02.05.2024.

2023 dürfte Nikola einen Verlust von -0,916 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Hindenburg Research, Fraser Perring & Co.: Haben Shortseller einen Nutzen für den Aktienmarkt?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Nikola-Aktie fällt im NASDAQ-Handel: Tesla-Rivale Nikola weiter in den roten Zahlen

