Nikola Aktie News: Nikola kommt am Freitagnachmittag kaum vom Fleck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 0,529 USD.

Mit einem Wert von 0,529 USD bewegte sich die Nikola-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Nikola-Aktie legte bis auf 0,533 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Nikola-Aktie bis auf 0,521 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,530 USD. Von der Nikola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 554.716 Stück gehandelt.

Am 04.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,710 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 601,456 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,510 USD fiel das Papier am 21.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,555 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Nikola 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Nikola veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nikola ein Ergebnis je Aktie von -0,31 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,50 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,12 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Nikola dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,368 USD je Nikola-Aktie.

