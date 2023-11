Nikola Aktie News: Bullen treiben Nikola am Nachmittag an

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nikola. Die Nikola-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 8,0 Prozent im Plus bei 1,02 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 8,0 Prozent auf 1,02 USD. Die Nikola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,02 USD aus. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 0,94 USD. Zuletzt wechselten 13.857.124 Nikola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,71 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 265,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie. Am 07.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,52 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nikola-Aktie mit einem Verlust von 48,67 Prozent wieder erreichen.

Nikola ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,28 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 107,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei -1,73 USD. Im Vorjahresviertel waren 24,24 USD in den Büchern gestanden.

Die Nikola-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,887 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

