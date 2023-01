Nikola Aktie News: Nikola legt am Vormittag zu

Aktien in diesem Artikel Nikola 2,43 EUR

Das Papier von Nikola konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 3,0 Prozent auf 2,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nikola-Aktie bisher bei 2,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,41 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 28.425 Stück.

Bei 10,50 EUR markierte der Titel am 30.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 76,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,92 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,98 Prozent würde die Nikola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 03.11.2022 legte Nikola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS lag bei -0,28 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,20 USD je Aktie erzielt worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Nikola-Anleger Experten zufolge am 22.02.2024 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nikola 2022 einen Verlust in Höhe von -1,229 USD ausweisen wird.

