Nikola Aktie News: Nikola am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 4,5 Prozent auf 0,737 USD. Die Abwärtsbewegung der Nikola-Aktie ging bis auf 0,732 USD. Bei 0,772 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 5.695.380 Nikola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 8,970 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nikola-Aktie derzeit noch 1.117,592 Prozent Luft nach oben. Am 18.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,701 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,846 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nikola am 09.05.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,21 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 489,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,89 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Nikola am 02.08.2023 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,820 USD je Nikola-Aktie belaufen.

