Nikola Aktie News: Nikola am Vormittag mit roter Tendenz

Um 09:15 Uhr rutschte die Nikola-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 3,8 Prozent auf 0,693 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nikola-Aktie bisher bei 0,691 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,717 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.783 Nikola-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,776 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 92,109 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,643 EUR. Dieser Wert wurde am 16.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 7,698 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nikola am 09.05.2023. Das EPS lag bei -0,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,21 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 489,14 Prozent auf 11,12 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,89 USD erwirtschaftet worden.

Am 02.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Nikola veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,820 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

Tesla-Rivale Nikola und Voltera vereinbaren eine Partnerschaft für Wasserstoff-Tankstellen

NASDAQ-Aktie Nikola gibt zweistellig ab: Nikola weitet Verluste aus

Ausblick: Nikola legt Quartalsergebnis vor

