Nikola Aktie News: Nikola gibt am Mittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,5 Prozent auf 2,32 USD ab.

Das Papier von Nikola befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,5 Prozent auf 2,32 USD ab. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 288.091 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,97 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 286,64 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.06.2023 (0,52 USD). Mit Abgaben von 77,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nikola am 09.05.2023. Das EPS lag bei -0,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 489,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,89 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,12 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 04.08.2023 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Nikola.

2023 dürfte Nikola einen Verlust von -0,811 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

