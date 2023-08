Nikola Aktie News: Nikola verteuert sich am Nachmittag kräftig

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nikola zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 10,6 Prozent auf 1,36 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Nikola-Papiere um 16:08 Uhr 10,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Nikola-Aktie bei 1,41 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,22 USD. Der Tagesumsatz der Nikola-Aktie belief sich zuletzt auf 22.155.348 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2022 auf bis zu 6,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nikola-Aktie derzeit noch 368,63 Prozent Luft nach oben. Am 07.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,52 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 61,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nikola ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,25 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 18,13 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,722 USD je Nikola-Aktie.

