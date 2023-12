Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nikola-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 0,885 USD.

Um 01:58 Uhr fiel die Nikola-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 0,885 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Nikola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,825 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,837 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 145.732.277 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,710 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 319,446 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,521 USD erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,097 Prozent.

Am 02.11.2023 hat Nikola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nikola ein Ergebnis je Aktie von -0,28 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Nikola mit einem Umsatz von insgesamt -1,73 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,24 USD erwirtschaftet worden waren, um 107,14 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,886 USD je Aktie in den Nikola-Büchern.

