Nikola Aktie News: Nikola tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Nikola gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 0,885 USD.

Die Nikola-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 01:58 Uhr um 0,1 Prozent auf 0,885 USD nach. In der Spitze büßte die Nikola-Aktie bis auf 0,825 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 0,837 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 145.732.277 Nikola-Aktien.

Am 04.08.2023 markierte das Papier bei 3,710 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 319,446 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,521 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nikola-Aktie 41,097 Prozent sinken.

Nikola ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Nikola im vergangenen Quartal -1,73 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 107,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nikola 24,24 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nikola am 22.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,886 USD je Nikola-Aktie.

