Nikola Aktie News: Nikola am Vormittag in Grün

Die Aktie notierte um 09:11 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 0,748 EUR zu. Kurzfristig markierte die Nikola-Aktie bei 0,761 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 0,761 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 28.660 Nikola-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,776 EUR) erklomm das Papier am 09.08.2022. 91,477 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.04.2023 auf bis zu 0,736 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 1,630 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 23.02.2023 hat Nikola die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD gegenüber -0,22 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.05.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 02.05.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,916 USD je Nikola-Aktie stehen.

