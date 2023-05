Nikola Aktie News: Nikola am Freitagnachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Nikola 0,54 EUR

-5,79% Charts

News

Analysen

Um 16:08 Uhr fiel die Nikola-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 3,9 Prozent auf 0,591 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nikola-Aktie bis auf 0,590 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 0,615 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.778.376 Nikola-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 8,970 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.417,766 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nikola-Aktie. Bei einem Wert von 0,584 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2023). Abschläge von 1,184 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nikola gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 489,14 Prozent auf 11,12 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,89 USD in den Büchern gestanden.

Die Nikola-Bilanz für Q2 2023 wird am 02.08.2023 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,820 USD je Nikola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Tesla-Rivale Nikola und Voltera vereinbaren eine Partnerschaft für Wasserstoff-Tankstellen

NASDAQ-Aktie Nikola gibt zweistellig ab: Nikola weitet Verluste aus

Ausblick: Nikola legt Quartalsergebnis vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nikola Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com