Nikola Aktie News: Nikola zeigt sich am Mittwochvormittag fester

26.07.23 09:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Nikola. Die Nikola-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 1,88 EUR.

Um 09:21 Uhr ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 1,88 EUR. In der Spitze gewann die Nikola-Aktie bis auf 1,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,83 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 267.116 Nikola-Aktien. Bei 8,78 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nikola-Aktie mit einem Kursplus von 367,06 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.06.2023 Kursverluste bis auf 0,49 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,12 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 489,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nikola einen Umsatz von 1,89 USD eingefahren. Am 04.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,811 USD je Aktie in den Nikola-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen Meme-Aktien GameStop, AMC, Peloton & Co. mit Sommerrally: Böses Omen für den breiten Aktienmarkt? Nikola-Aktie mit Kursexplosion: Wieso der NASDAQ-Wert massiv abhebt

