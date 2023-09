Nikola Aktie News: Nikola gewinnt am Nachmittag kräftig

Nikola im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Nikola-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 6,1 Prozent auf 1,48 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 6,1 Prozent auf 1,48 USD. Die Nikola-Aktie legte bis auf 1,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,38 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 20.160.022 Nikola-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,10 USD) erklomm das Papier am 27.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 176,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,52 USD am 07.06.2023. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 64,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nikola gewährte am 04.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,25 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,13 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,707 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

