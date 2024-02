Nikola Aktie News: Nikola verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 0,712 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,6 Prozent auf 0,712 USD. In der Spitze büßte die Nikola-Aktie bis auf 0,705 USD ein. Bei 0,730 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 20.811.026 Nikola-Aktien gehandelt.

Am 04.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,710 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 421,434 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,521 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 36,564 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 22.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11,53 USD gegenüber 6,56 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nikola 2024 einen Verlust in Höhe von -0,401 USD ausweisen wird.

