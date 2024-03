Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag billiger

Nikola im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 0,792 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Nikola-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 0,792 USD ab. Die Nikola-Aktie sank bis auf 0,772 USD. Bei 0,820 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.295.134 Nikola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2023 bei 3,710 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 368,553 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.06.2023 bei 0,521 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,201 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Nikola ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 75,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,56 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Nikola am 02.05.2024 vorlegen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,403 USD je Nikola-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nach geplatzter GM-Partnerschaft: Nikolas Pickup-Hoffnung Badger geht an Freund von Ex-CEO Milton

Nikola bleibt tief in den roten Zahlen - Nikola-Aktie etwas tiefer

Hindenburg Research, Fraser Perring & Co.: Haben Shortseller einen Nutzen für den Aktienmarkt?