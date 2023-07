Nikola Aktie News: Anleger greifen bei Nikola am Donnerstagnachmittag zu

Nikola im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nikola. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 2,28 USD zu.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 2,28 USD zu. Die Nikola-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,36 USD an. Mit einem Wert von 2,35 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10.378.329 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 8,97 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 293,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie. Am 07.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,52 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 337,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.05.2023 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 489,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,12 USD umgesetzt, gegenüber 1,89 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2023 terminiert. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Nikola die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

2023 dürfte Nikola einen Verlust von -0,811 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

