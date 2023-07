Nikola Aktie News: Nikola gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nikola gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nikola zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,9 Prozent auf 2,08 EUR.

Die Nikola-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 2,08 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nikola-Aktie bei 2,12 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,07 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 175.307 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 8,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nikola-Aktie mit einem Kursplus von 321,11 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.06.2023 auf bis zu 0,49 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nikola am 09.05.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,21 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,12 USD – ein Plus von 489,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nikola 1,89 USD erwirtschaftet hatte.

Am 04.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Nikola veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Nikola-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,811 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Wasserstoff-Aktie Ballard Power: Analysten werden vorsichtig für Ballard Power-Aktie

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

Meme-Aktien GameStop, AMC, Peloton & Co. mit Sommerrally: Böses Omen für den breiten Aktienmarkt?