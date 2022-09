Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Nikola 4,12 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,9 Prozent auf 4,18 EUR. Die Nikola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 10.088 Stück.

Am 05.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,15 EUR. 68,21 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2022 auf bis zu 3,99 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Nikola am 04.08.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,25 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 USD je Aktie erzielt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Nikola am 03.11.2022 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2022 einen Verlust in Höhe von -1,276 USD je Aktie ausweisen dürften.

