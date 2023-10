Nikola Aktie News: Nikola präsentiert sich am Mittag fester

Nikola im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 1,09 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 12:01 Uhr sprang die Nikola-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 1,09 USD zu. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 225.030 Nikola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 264,08 Prozent. Am 07.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,52 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,25 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,13 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Nikola am 02.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Nikola rechnen Experten am 31.10.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,682 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

NASDAQ-Titel Nikola-Aktie nach Kurssprung tiefer: Ex-CEO Trevor Milton zu Schadensersatz-Zahlung an Nikola verurteilt

Nikola-Aktie und Tesla-Aktie berappeln sich: Kursgewinne bei E-Autoherstellern

NASDAQ-Titel Nikola markiert Meilenstein: Markteinführung von Nikolas Wasserstoff-Lkw in Nordamerika