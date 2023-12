Nikola Aktie News: Nikola am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Nikola-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 0,791 EUR.

Die Nikola-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 0,791 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Nikola-Aktie bei 0,791 EUR. Bei 0,810 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 41.317 Nikola-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,394 EUR erreichte der Titel am 03.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 329,349 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.06.2023 bei 0,486 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 38,495 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nikola am 02.11.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 107,14 Prozent auf -1,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,24 USD in den Büchern gestanden.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2023 -0,886 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

