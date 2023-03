Nikola Aktie News: Nikola tendiert am Nachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Nikola 1,35 EUR

Um 16:07 Uhr fiel die Nikola-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 1,47 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nikola-Aktie bisher bei 1,46 USD. Bei 1,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Von der Nikola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.039.145 Stück gehandelt.

Am 31.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,87 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nikola-Aktie derzeit noch 87,66 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,36 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 8,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Nikola am 23.02.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Nikola am 04.05.2023 vorlegen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,926 USD je Nikola-Aktie stehen.

