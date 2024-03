Nikola Aktie News: Nikola am Donnerstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

So entwickelt sich Nikola

Die Aktie von Nikola zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 13,3 Prozent auf 1,03 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 13,3 Prozent auf 1,03 USD zu. Bei 1,07 USD markierte die Nikola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,96 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 5.891.618 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,71 USD. 260,19 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,52 USD am 07.06.2023. Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 97,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Nikola 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 22.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nikola ein Ergebnis je Aktie von -0,37 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 75,71 Prozent auf 11,53 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,56 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,403 USD je Nikola-Aktie belaufen.

