Nikola Aktie News: Nikola am Freitagvormittag nahezu unbewegt

Die Nikola-Aktie zeigte sich um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,794 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Nikola-Aktie bei 0,795 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nikola-Aktie bis auf 0,780 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,795 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.017 Nikola-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 8,776 EUR. 90,953 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,711 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,752 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nikola am 23.02.2023. Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden.

Nikola dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 09.05.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Nikola rechnen Experten am 02.05.2024.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,916 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

