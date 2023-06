Nikola Aktie News: Nikola am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Nikola

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,8 Prozent auf 1,08 USD ab.

Die Nikola-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 1,08 USD abwärts. Bisher wurden heute 141.288 Nikola-Aktien gehandelt.

Bei 8,97 USD markierte der Titel am 09.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 730,56 Prozent hinzugewinnen. Am 07.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,52 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nikola am 09.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 489,14 Prozent auf 11,12 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,89 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,819 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

