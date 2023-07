Nikola Aktie News: Nikola macht am Mittag Boden gut

Nikola im Blick

Die Aktie von Nikola gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 2,18 USD.

Werte in diesem Artikel

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Nikola-Papiere um 12:00 Uhr 3,8 Prozent. Im heutigen Handel wurden bisher 122.771 Nikola-Aktien umgesetzt.

Bei 8,97 USD erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 75,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,52 USD erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nikola am 09.05.2023. Nikola hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,21 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nikola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 489,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,89 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Nikola am 04.08.2023 präsentieren. Am 01.08.2024 wird Nikola schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,811 USD je Nikola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Wasserstoff-Aktie Ballard Power: Analysten werden vorsichtig für Ballard Power-Aktie

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

Meme-Aktien GameStop, AMC, Peloton & Co. mit Sommerrally: Böses Omen für den breiten Aktienmarkt?