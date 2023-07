Nikola Aktie News: Nikola am Freitagnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nikola zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 4,7 Prozent auf 2,20 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 2,20 USD zu. In der Spitze gewann die Nikola-Aktie bis auf 2,24 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,16 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 7.199.728 Nikola-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 8,97 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 308,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.06.2023 auf bis zu 0,52 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 76,30 Prozent würde die Nikola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.05.2023 legte Nikola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,21 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 489,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,12 USD umgesetzt, gegenüber 1,89 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 04.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,811 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

