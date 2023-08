Nikola Aktie News: Nikola am Montagnachmittag im Keller

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 5,4 Prozent auf 1,24 USD nach.

Die Nikola-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 5,4 Prozent auf 1,24 USD. Die Abwärtsbewegung der Nikola-Aktie ging bis auf 1,22 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,35 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 18.754.135 Nikola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,29 USD. Dieser Kurs wurde am 27.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 407,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nikola-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.06.2023 auf bis zu 0,52 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nikola ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,29 Prozent auf 15,36 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nikola 18,13 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht.

2023 dürfte Nikola einen Verlust von -0,707 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-Aktie sackt an der NASDAQ letztlich ab: Präsident von Nikolas Energiesparte verlässt das Unternehmen

Nikola-Aktie schließt an der NASDAQ tiefrot: Nikola startet Rückruf - Verkauf zeitweise eingestellt

D.A. Davidson-Experte erkennt in Nikola-Bilanz "gute und schlechte Nachrichten"