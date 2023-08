Nikola Aktie News: Nikola am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Nikola im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Nikola. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,8 Prozent auf 1,26 EUR zu.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Nikola zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,8 Prozent auf 1,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nikola-Aktie sogar auf 1,27 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,26 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 126.339 Nikola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,37 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 404,35 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,49 EUR. Dieser Wert wurde am 06.06.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 159,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.08.2023 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,13 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Nikola am 02.11.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -0,707 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

