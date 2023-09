Nikola Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Nikola

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nikola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 1,55 USD.

Der Nikola-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 1,55 USD. Die Abwärtsbewegung der Nikola-Aktie ging bis auf 1,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,59 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 11.926.356 Nikola-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 3,98 USD erreichte der Titel am 29.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 156,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,52 USD am 07.06.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie.

Am 04.08.2023 legte Nikola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Nikola vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 15,36 USD in den Büchern – ein Minus von 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nikola 18,13 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,707 USD je Aktie ausweisen dürften.

