Nikola Aktie News: Nikola am Vormittag massiv unter Druck

Die Aktie von Nikola gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 7,1 Prozent auf 0,790 EUR.

Der Nikola-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 08:45 Uhr verlor das Papier 7,1 Prozent auf 0,790 EUR. Bei 0,790 EUR markierte die Nikola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,810 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 109.335 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,380 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 327,848 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,500 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 36,709 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nikola am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von -1,73 USD, gegenüber 24,24 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 107,14 Prozent präsentiert.

Nikola wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,886 USD je Nikola-Aktie.

