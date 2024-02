Nikola Aktie News: Nikola am Mittag mit Verlusten

Nikola im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nikola. Zuletzt ging es für die Nikola-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 0,762 USD.

Die Nikola-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 0,762 USD abwärts. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 94.575 Nikola-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,710 USD erreichte der Titel am 04.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 386,685 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,521 USD am 07.06.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 31,654 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Nikola-Aktie.

Am 22.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 75,71 Prozent auf 11,53 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,56 USD in den Büchern gestanden.

Die Nikola-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte Nikola im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,401 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net



