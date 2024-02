Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag schwächer

Nikola im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nikola. Zuletzt ging es für die Nikola-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 0,765 USD.

Die Nikola-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 0,765 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nikola-Aktie bisher bei 0,761 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 0,778 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 18.700.127 Nikola-Aktien.

Am 04.08.2023 markierte das Papier bei 3,710 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 385,158 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,521 USD am 07.06.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,869 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Nikola-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 22.02.2024 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,53 USD im Vergleich zu 6,56 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,401 USD je Aktie in den Nikola-Büchern.

