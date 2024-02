Nikola Aktie News: Nikola am Vormittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 0,704 EUR.

Die Nikola-Aktie musste um 09:17 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 0,704 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Nikola-Aktie bis auf 0,691 EUR ein. Bei 0,706 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 20.362 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,394 EUR. Mit einem Zuwachs von 382,445 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,486 EUR. Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 44,694 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Nikola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Nikola veröffentlichte am 22.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,37 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Nikola mit einem Umsatz von insgesamt 11,53 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,56 USD erwirtschaftet worden waren, um 75,71 Prozent gesteigert.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,401 USD je Nikola-Aktie.

