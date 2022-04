Nikola Aktie News: Nikola schießt am Freitagnachmittag hoch

Aktien in diesem Artikel Nikola 7,02 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:22 Uhr 6,1 Prozent auf 7,21 EUR. Im Tageshoch stieg die Nikola-Aktie bis auf 7,23 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,03 EUR. Zuletzt wechselten 10.558 Nikola-Aktien den Besitzer.

Bei 16,20 EUR markierte der Titel am 30.06.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2022 bei 5,66 EUR. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 27,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 24.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 USD umgesetzt.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Nikola wird am 05.05.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 05.05.2023 dürfte Nikola die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,935 USD je Nikola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com