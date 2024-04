Nikola Aktie News: Nikola am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Nikola. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Nikola-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 0,644 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Nikola-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 0,644 USD. In der Spitze gewann die Nikola-Aktie bis auf 0,675 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Nikola-Aktie bis auf 0,641 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,650 USD. Bisher wurden heute 970.844 Nikola-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,710 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 476,535 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.06.2023 bei 0,521 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nikola-Aktie mit einem Verlust von 19,037 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Nikola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Nikola ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,37 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 75,71 Prozent auf 11,53 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,56 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Nikola am 07.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 13.05.2025.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,392 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

