Nikola Aktie News: Nikola am Montagnachmittag gesucht

Das Papier von Nikola konnte um 01:59 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,8 Prozent auf 0,600 USD. Im Tageshoch stieg die Nikola-Aktie bis auf 0,623 USD. Mit einem Wert von 0,615 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 44.719.672 Nikola-Aktien den Besitzer.

Bei 8,970 USD erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 1.395,000 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.05.2023 bei 0,550 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nikola-Aktie 8,333 Prozent sinken.

Nikola gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 489,14 Prozent auf 11,12 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,89 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Nikola wird am 02.08.2023 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,820 USD je Aktie in den Nikola-Büchern.

