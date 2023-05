Nikola Aktie News: Nikola am Vormittag höher

Aktien in diesem Artikel Nikola 0,56 EUR

2,01% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 01:59 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,8 Prozent auf 0,600 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Nikola-Aktie sogar auf 0,623 USD. Bei 0,615 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.719.672 Nikola-Aktien.

Bei einem Wert von 8,970 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 93,311 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.05.2023 Kursverluste bis auf 0,550 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,333 Prozent würde die Nikola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.05.2023 legte Nikola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -0,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11,12 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,89 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2023 -0,820 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Tesla-Rivale Nikola und Voltera vereinbaren eine Partnerschaft für Wasserstoff-Tankstellen

NASDAQ-Aktie Nikola gibt zweistellig ab: Nikola weitet Verluste aus

Ausblick: Nikola legt Quartalsergebnis vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nikola Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com